Ultime notizie calcio Napoli - Dopo il pareggio di ieri allo Juventus Stadium, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 16.30. Coloro che sono andati in campo dall'inizio a Torino hanno svolto lavoro di scarico. Per gli altri uomini della rosa allenamento personalizzato in campo. Anche Fabian ha svolto seduta personalizzata.