Calcio Napoli - Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo ha lavorato sul campo C e dopo una prima fase di attivazione ha svolto torello e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Politano ha svolto quasi tutta la sessione in gruppo. Demme, Jesus e Ostigard hanno svolto lavoro in piscina.