SSC Napoli - Problema fisico per Politano, ha svolto allenamento personalizzato in campo

Ultime notizie Napoli - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. Problema fisico per l'attaccante Matteo Politano.

SSC Napoli, il report

La squadra ha iniziato la sessione con lavoro di forza in palestra. Successivamente il gruppo, sul campo 2, ha svolto torello, esercitazione atletica con l'ausilio di ostacoli bassi e lavoro tecnico tattico. Chiusura sul campo 3 dove la rosa ha disputato un mini torneo di 4 squadre composte da 5 uomini.

SSC Napoli, il report medico