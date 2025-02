SSC Napoli, nuovo centro sportivo a La Piana? Vi mostriamo l'area | VIDEO DRONE CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ci pensa da anni, le ultime vicende spingono ad un'accelerata. La SSC Napoli avrà il suo nuovo centro sportivo? È davvero giunto il momento del closing definitivo? Di sicuro Antonio Conte, con le sue ultime dichiarazioni in conferenza, ha spinto in quella direzione. Dopo Castellammare di Stabia, Bagnoli, Afragola (con sopralluoghi e approfondimenti, ma senza l'accelerata finale), si potrebbe restare a Castel Volturno, spostandosi soltanto di pochi chilometri dalla zona attuale.

Nuovo centro sportivo Napoli: video col drone

Il nuovo centro sportivo della SSC Napoli potrebbe sorgere infatti a dieci chilometri per l’esattezza dall'attuale centro sportivo dei partenopei a Castel Volturno. Lontano dalle dune e dalla costa. Quasi al confine con Cancello e Arnone ma ancora nel territorio del Comune di Castel Volturno. L'ultima idea di De Laurentiis passa, ancora una volta, per un accordo con la famiglia Coppola, che dal 2005 ospita il club azzurro sul litorale domizio: l'obiettivo sono i terreni in località La Piana che, una volta, sembravano destinati a ospitare la sede dell'ex Nato di Bagnoli, che poi è stata realizzata a Gricignano, per realizzare lì il centro sportivo. Il Napoli ha trovato un terreno dai 200 ai 300.000 metri quadri della famiglia Coppola che si trova nella “piana”, all’uscita della variante, andando in direzione Mondragone. Il Puc che il Comune casertano ha approvato poche settimana fa, infatti, stabilisce che in quella zona non ci sono vincoli particolari. De Laurentiis è pronto a parlarne con i Coppola per provare a dare una sterzata a un progetto di centro sportivo che sembra ancora fermo al palo e costruire la nuova casa del Napoli.

Palazzine per il convitto dei ragazzi più giovani, 12 terreni di gioco regolamentari, palestre, insomma un luogo dove concentrare tutte le attività del Napoli che entro il 2026 deve lasciare l'attuale sede, quella che lo ospita dal 2005.

Il Napoli ha visto un po’ le carte, si sono soffermati un po’ sul prezzo, essendo già adibito ad uso sportivo la famiglia Coppola sta chiedendo una cifra un po’ più alta rispetto a quella che sta offrendo il presidente. I campi potrebbero essere pronti in 6-7 mesi. Per le altre strutture invece, dalla palestra alla piscina, diciamo che ci vorrebbero 2-3 anni e nel frattempo si rimarrebbe nel centro attuale. Ma il settore giovanile potrebbe trasferirsi anche prima. Dal centro sportivo attuale al centro sportivo nuovo la distanza è di 4-5 km. De Laurentiis non vuole andare via da Castel Volturno. Oggi in Campania a 20 minuti dalla grande città, con la stazione di Villa Literno vicino, con la tangenziale, con l’autostrada… Un posto più strategico sembra non esserci. Inoltre pare che si potrebbe optare anche per fare scalo all’aeroporto di Grazzanise.

Ampi spazi e una struttura alberghiera già in costruzione e poi fermata con le quattro frecce. Insomma, il terreno c’è, le trattative avanzano. Sarà la volta buona? Il Napoli lavora al nuovo centro sportivo...