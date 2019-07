SSC Napoli: "Tutto esaurito per l'amichevole con il Liverpool!". Bolgia da 67mila tifosi al Murrayfield Stadium

Liverpool-Napoli - La quarta amichevole del calcio Napoli contro il Liverpool si giocherà allo stadio di Edimburgo, intanto la società azzurra sull'account ufficiale SSC Napoli Twitter ha comunicato che ci sarà il tutto esaurito. Si giocherà al Murrayfield Stadium, ben 67.000 posti in totale, sarà una vera bolgia per un grande spettacolo. Questo il tweet della società: "Lo stadio di Edimburgo nel quale si giocherà #LiverpoolNapoli è sold out! La partita si potrà seguire su SkySport canale 251 in pay-per-view".

