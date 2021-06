SSC Napoli, la radio ufficiale: rinnovo Insigne, se ne parlerà dopo gli Europei! Appuntamento a Dimaro

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne, non si muoverà nulla fino a dopo gli Europei. A quel punto il capitano ne discuterà a partire dall'11 luglio, quando il calciatore arriverà a Dimaro. Ovviamente se poi l'Italia dovesse andar avanti, allora la data slitterebbe in maniera del tutto inevitabile".