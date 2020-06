SSC Napoli, la radio ufficiale - Proposta da MISE e Poste Italiane: francobollo per la vittoria in Coppa Italia! Manca via libera del club

Ultime notizie calcio Napoli – Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sono venuto a conoscenza di una iniziativa bellissima di cui si sta lavorando in questi minuti e sarebbe storica. Il Ministero dello Sviluppo economica e Poste italiane stanno proponendo al Napoli un accordo per un francobollo celebrativo per la conquista della Coppa Italia dal momento che è stato il primo trofeo post Covid. Da Poste mi dicono che sarebbe un qualcosa di straordinario dal momento che questo francobollo potrebbe essere messo in circolo da luglio. Di solito per un francobollo serve un anno. Serve l’ok del Napoli, il Ministero sta vagliando l’immagine per il francobollo”.