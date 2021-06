SSC Napoli, la radio ufficiale - Dopo Sinatti e Calzona anche Beppe Santoro torna in azzurro! Sarà il team manager

Ultime notizie calcio Napoli - Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sinatti è rientrato nello staff del Napoli al pari di Calzona, entrambi già in azzurro con Sarri. Notizia in esclusiva: come team manager torna Beppe Santoro che ha lavorato all'ombra del Vesuvio ai tempi di Walter Mazzarri e che poi lo ha seguito prima all'Inter e poi al Torino!"