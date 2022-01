Ultime notizie calcio Napoli - Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"L'ASL sta studiando il caso Napoli e tutte le carte per decidere come regolarsi. In ogni caso nei prossimi minuti potrebbe arrivare eventualmente il provvedimento di quarantena che bloccherebbe la partenza alla volta di Torino".