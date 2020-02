SSC Napoli, il report: prima parte in gruppo per Ghoulam, Malcuit torna ad allenarsi. Assente Manolas

Ultimissime calcio Napoli - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Ghoulam ha svolto prima parte della seduta in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero. Assente Manolas che ha avuto un permesso per la nascita della figlia.