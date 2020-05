SSC Napoli, il report della seduta individuale: attivazione e seduta aerobica, poi lavoro con il pallone

Ultime calcio Napoli - Anche oggi il Napoli si è allenato, con sedute individuali, a Castel Volturno. Questo il resport riportato dal sito ufficiale:

"Allenamento individuale, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto la sessione odierna divisa in più gruppi che hanno lavorato distribuiti sui 3 campi. In avvio attivazione con circuito sviluppato in vari step. Successivamente seduta aerobica. In chiusura lavoro tecnico individuale col pallone completato da serie di esercizi con passaggi".