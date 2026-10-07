UFFICIALE - Via libera McTominay: esami positivi, rientrato in gruppo! Ultime da Castel Volturno
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Ultimissime Calcio Napoli - Prosegue la preparazione del Napoli presso l'SSC Napoli Training Center, dove gli azzurri si stanno preparando in vista dell'anticipo della 6a giornata di Serie A previsto per sabato alle ore 20:45, quando allo stadio Maradona arriverà il Frosinone.
La seduta - come si apprende - ha visto l'integrazione di due tasselli di fondamentale importanza: sia Kevin De Bruyne che il capitano Giovanni Di Lorenzo hanno infatti rivarcato i cancelli del centro sportivo, riaggregandosi regolarmente al gruppo dopo aver portato a termine gli impegni con le rispettive selezioni nazionali.
Tuttavia la notizia più attesa del pomeriggio riguarda Scott McTominay: il centrocampista scozzese, dopo l'intervento cardiaco ricevuto di recente, è stato sottoposto nella giornata odierna a una nuova serie di accertamenti diagnostici che hanno dato il via libera definitivo confermando la sua idoneità all'attività agonistica.
McTominay ritorna in gruppo! Ultime da Castel Volturno
Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Frosinone allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di oggi il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina.
De Bruyne e Di Lorenzo sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.
Nella giornata odierna Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo.