UFFICIALE - Via libera McTominay: esami positivi, rientrato in gruppo! Ultime da Castel Volturno

Ultimissime Calcio Napoli - Prosegue la preparazione del Napoli presso l'SSC Napoli Training Center, dove gli azzurri si stanno preparando in vista dell'anticipo della 6a giornata di Serie A previsto per sabato alle ore 20:45, quando allo stadio Maradona arriverà il Frosinone.

La seduta - come si apprende - ha visto l'integrazione di due tasselli di fondamentale importanza: sia Kevin De Bruyne che il capitano Giovanni Di Lorenzo hanno infatti rivarcato i cancelli del centro sportivo, riaggregandosi regolarmente al gruppo dopo aver portato a termine gli impegni con le rispettive selezioni nazionali.

Tuttavia la notizia più attesa del pomeriggio riguarda Scott McTominay: il centrocampista scozzese, dopo l'intervento cardiaco ricevuto di recente, è stato sottoposto nella giornata odierna a una nuova serie di accertamenti diagnostici che hanno dato il via libera definitivo confermando la sua idoneità all'attività agonistica.

McTominay ritorna in gruppo! Ultime da Castel Volturno