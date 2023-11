Ssc Napoli, il report dell'allenamento: le ultime su Osimhen, Zielinski e Meret, visita graditissima di un ex azzurro

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, che hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.

Osimhen, Meret e Zielinski hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra.

Questa mattina graditissima visita di Lorenzo Insigne che ha salutato la squadra e l'intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.