SSC Napoli, il report da Castel Volturno: Elmas rientra in gruppo, differenziato per Meret. Terapie per Maksimovic

Ultimissime Napoli - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la seduta con riscaldamento a secco. Successivamente il gruppo, che si è allenato col pallone della Champions League, ha svolto lavoro tecnico tattico sul campo 1. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Elmas è rientrato in gruppo. Meret si è allenato parte con la squadra e parte seguendo lavoro differenziato. Malcuit ha svolto tabella personalizzata sul campo 2. Terapie per Maksimovic.