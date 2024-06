SSC Napoli, il 7 luglio raduno a Castel Volturno: lo ha deciso Antonio Conte!

SSC Napoli, sta per iniziare la stagione 2024-2025! Presto verrà annunciato ufficialmente l'incarico di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, ma nel frattempo il tecnico ha già preparato una road-map dei prossimi appuntamenti. A riferirlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

Oggi Antonio Conte a Roma per la firma sul contratto

Antonio Conte a Roma per la firma sul contratto Giovedì Conte a Castel Volturno per visitare il centro sportivo

Raduno SSC Napoli

Ultime notizie. Ma non è finita qui. In vista dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, Conte ha già deciso la data del raduno ufficiale: è il 7 luglio 2024! Dunque la sua avventura al Napoli inizierà tra poco più di un mese, domenica 7 luglio, quando Conte convocherà tutta la squadra al centro sportivo di Castel Volturno per il raduno, tre giorni prima di partire per il ritiro di Dimaro.