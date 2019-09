SSC Napoli, i convocati per il Liverpool: riecco Milik, ancora out Hysaj

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma domani al San Paolo per la prima giornata di Champions League (ore 21). La squadra, dopo il riscaldamento, ha iniziato la sessione con una serie di torelli. Successivamente lavoro tecnico tattico. convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Ghoulam, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.