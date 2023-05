SSC Napoli, domani il sopralluogo a Dimaro che dà inizio alla nuova stagione: ecco chi lo farà

Ultime notizie SSC Napoli - Mentre si attende Napoli-Sampdoria e la festa scudetto, il club azzurro già programma il futuro. E nonostante non sia ancora delineato quello del tecnico, del ds Giuntoli e di alcuni pilastri, la certezza è che si ripartirà come ogni stagione dal ritiro in Trentino.

E allora come conferma l'edizione oggi in edicola di Repubblica, la prossima stagione entrerà nel vivo domani, con il sopralluogo a Dimaro di una delegazione del club. Presenti il “chief officer” Tommaso Bianchini, Valentina De Laurentiis e il nuovo dirigente al marketing Giancluca Baiesi, ex Fiorentina. La Val di Sole è pronta ad accogliere i campioni di Italia. Il rebus della panchina ha le ore contate.