Ultime calcio Napoli - La SSC Napoli, attraverso i propri canali uffciali, fa sapere che i biglietti per la gara di Europa League con il Legia Varsavia, non saranno disponibili per i residenti in Polonia:

Biglietti non in vendita per i residenti in Polonia

"La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro Napoli-Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre".