Atalanta-Inter si è giocata questa sera ed è da pochi minuti terminata col punteggio di 0-0. Le due squadre si sono divise la posta in palio, portando a casa un punto a testa. In attesa di scendere in campo domani allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, il Napoli scrive sul proprio profilo Twitter:

I complimenti del Napoli ad Atalanta e Inter

"Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare".