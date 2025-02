Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla della condizione fisica di Billing e Okafor:

"L’infermeria inizia infatti finalmente a svuotarsi un po’ e i rinforzi di gennaio - in particolare Billing e Okafor - dovrebbero essere quasi pronti per dare alla causa il loro contributo. Conte non sarà quindi più costretto a sentirsi come il generale Custer e i giocatori come gli Spartani alle Termopili: eroici quanto si vuole, ma sconfitti al termine della battaglia".