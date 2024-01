SSC Napoli, brutte notizie dall'Arabia Saudita: si è infortunato Demme!

Ultime notizie Napoli. Questa mattina primo allenamento per gli azzurri a Riyadh, nel ritiro SSC Napoli in Arabia Saudita, dove la squadra si prepara alla semifinale di giovedì sera contro la Fiorentina.

Allenamento Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento tenutosi oggi allo Al-Awwal Park Stadium, nella capitale saudita: la squadra ha iniziato la sessione mattutina con riscaldamento e torello, poi il gruppo è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e chiusura di seduta con una serie di partitine 7 contro 7.

Da segnalare le condizioni di Diego Demme, che dopo una prima parte di lavoro con la squadra è stato costretto ad uscire dal campo per un risentimento muscolare. Cajuste e Olivera invece hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Il portiere Meret - ancora infortunato - ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina.