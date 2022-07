SSC Napoli, raduno a Castel Volturno: oggi arrivano Kvaratskhelia e Olivera! Visite, test fisici e atletici

Ultime notizie. Dopo 44 giorni dall'ultima partita di campionato contro lo Spezia, oggi la SSC Napoli si raduna a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti: tra pochi giorni la squadra partirà alla volta di Dimaro, in Trentino Alto-Adige, dove si svolgerà la prima fase del ritiro precampionato. Nel frattempo i calciatori si radunano nel "Konami Training Center" di Castel Volturno, sotto gli ordini di Luciano Spalletti, per i consueti test fisici e atletici e le visite mediche di routine.

Raduno SSC Napoli a Castel Volturno

Castel Volturno Napoli

Lo staff tecnico del Napoli vaglierà le condizioni dei calciatori del Napoli per preparare nel migliore dei modi la preparazione atletica estiva. I calciatori nel primo pomeriggio arriveranno a Castel Volturno, compresi i neo acquisti Mathias Olivera e Kvaratskhelia. Attesi anche Gaetano, Zerbin, Petagna e Zanoli oltre ai vari altri giovani.

Domani invece toccherà ad altri azzurri ritentranti dalle vacanze come Fabian, Lozano, Mario Rui, mentre i restanti Nazionali si aggregheranno al gruppo di Spalletti direttamente a Dimaro. Stamattina però a Castel Volturno, verso le ore 8:00, si è presentato il difensore Juan Jesus, che è stato il primo ad arrivare insieme al magazziniere Tommaso Starace. Per Jesus non sono previsti test atletici, forse il giocatore è a Castel Volturno per allenarsi da solo.

I giocatori del Napoli saranno pesati, visitati e sarà controllata la tenuta fisica e la resistenza.

Napoli, oggi arrivano Kvaratskhelia e Olivera

Con ogni probabilità mancheranno i calciatori africani e sudamericani, ai quali viene solitamente concesso qualche giorno in più di vacanza per permettergli di ritornare in Europa e superare il jet-leg. C'è grande attesa soprattutto per l'arrivo dei nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera.

Ecco nel dettaglio il programma di oggi e domani, che prevede l'arrivo dei nuovi acquisti e di molti giovani della Primavera aggregati temporaneamente alla prima squadra.