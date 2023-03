Squalifica Mario Rui, l'Avv. Chiacchio: "Ricorso Napoli? Possibilità concreta di dimezzarla, c'è un precedente"

L’avvocato Edoardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. :

Mario Rui è stato squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo dopo il rosso diretto in Empoli-Napoli. Le parole di Chiacchio sul possibile ricorso del Napoli:

“Ricorso per i 2 turni di squalifica a Mario Rui? Ci sono state recenti sentenze per le quali la corte sportiva di secondo grado ha commutato una giornata di squalifica in ammenda, è successo anche ad Osimhen. Ora bisogna capire se il Napoli presenterà ricorso, ma giuridicamente io lo proporrei con commutazione in ammenda della seconda giornata di squalifica. Ci sarebbero concrete possibilità di vincere in appello”.