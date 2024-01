Il Mattino - Squadra in ritiro da domani sera: la reazione di De Laurentiis al ko di Torino

Ultime news SSC Napoli - L'edizione online de Il Mattino di Napoli, dopo il ko degli azzurri di Mazzarri a Torino, scrive:

AGGIORNAMENTO 20:10 - Il Mattino modifica un passaggio: "Inizialmente si pensava che già stasera la squadra poteva andare in ritiro, ma il club ha rinviato a domani la decisione di quando andare. Probabilmente, già domani sera".

"Napoli travolto e Aurelio De Laurentiis manda la squadra in ritiro. Da stasera. 3-0 per il Torino, è il pomeriggio dell'orrore. Presente tra i 20 mila dello stadio Olimpico pure Antonio Conte, contattato invano nei mesi scorsi da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l'eredità del deludente Garcia. Dal settore ospiti è partita la contestazione e nel finale il Torino fallisce più volte il 4-0. È la notte più buia".