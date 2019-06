Spunta il like di Dybala al tweet della Juventus su Sarri, Trevisani: "Voleva un cambio tecnico"

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, il club bianconero ha pubblicato un post su Twitter e spunta il like di Dybala. Il gesto dell'argentino è stato commentato dal giornalista Riccardo Trevisani.

"Dybala è uno dei giocatori che aveva maggiormente bisogno di un cambio tecnico dopo una stagione molto complicata dovuta alle incomprensioni con Allegri e anche al ruolo in cui ha giocato. Dybala deve stare vicino all’area di rigore, cosa che invece non è stata. E poi ha risentito anche della presenza di Cristiano Ronaldo. Non credo possa essere un male per lui avere uno come Sarri. Sicuramente non finirà con 5 gol come è successo questa stagione".