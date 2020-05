Spostamenti tra Regioni, il Governo predica cautela: no all'ipotesi 18 maggio, concessioni solo dalla Toscana in giù

Ultime notizie - In seno al Governo si sta valutando la possibilità di consentire degli spostamenti tra Regioni non solo per motivi di lavoro (come attualmente previsto dall'ultimo DPCM). Stando a quanto riportato dal Messaggero, l'intenzione degli scienziati sarebbe quella di concedere questa maggiore mobilità all'interno della penisola a partire dal 18 maggio ma il Governo predica cautela per non vanificare tutti i sacrifici fatti fino a questo momento. Per questo motivo, si starebbe pensando di riaprire i confini regionali e di consentire di raggiungere le seconde case solo a partire dal 25 maggio o addirittura dal primo giugno. Per di più, pare si voglia concedere questo via libera solo per le Regioni dalla Toscana in giù.

Conte spostamenti tra regioni