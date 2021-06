Sportmediaset - Sarri-Lazio, la trattativa non decolla! Lotito vira su Dionisi

Ultime notizie calcio - E' ancora tutto da scrivere il futuro della panchina della Lazio. Dopo l'addio di Simone Inzaghi, infatti, sembrava in discesa la strada per Maurizio Sarri dopo i recenti contatti ma, stando a quanto raccontato da Sportmediaset, la trattativa fatica a decollare. Per questo motivo nelle ultime ore starebbe guadagnando sempre più posizioni Alessio Dionisi, appena promosso in Serie A con l'Empoli. I contatti sono molto intensi tra le parti e tra giovedì e venerdì, è in programma l’appuntamento che potrebbe risultare decisivo per il sì o per il no. L'allenatore, però, al momento è legato al club toscano da un contratto fino al 22 e Corsi vorrebbe eventualmente un indennizzo di due milioni circa per liberare il proprio tecnico.

Maurizio Sarri allenatore