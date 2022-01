Sportmediaset - Mertens poco brillante, Petagna insufficiente ma che errore di Lozano

La Fiorentina esce trionfante dalle montagne russe con il Napoli negli ottavi di Coppa Italia. I viola, raggiunti al 96’ nei tempi regolamentari, passano 5-2 ai supplementari. Partita clamorosa: toscani avanti con Vlahovic (41’), raggiunti da Mertens (44’) e in dieci per l'espulsione di Dragowski. Nella ripresa il sorpasso di Biraghi (al 58’) e i rossi a Lozano e Ruiz, prima del pari di Petagna. Venuti, Piatek e Maleh firmano il successo. Queste le pagelle di alcuni azzurri secondo SportMediaset:

Mertens 6,5 – Partita non sempre brillante, a volte un po’ imballata dalla fisicità degli avversari. Poi però si inventa dal nulla il gol del primo pareggio e la sua serata cambia prospettiva e marcia.

Petagna 6,5 – Una partita insufficiente ribaltata dal guizzo finale con cui prolunga la partita ai supplementari. Fatica a fare da riferimento per i compagni e a spaccare la porta quando servirebbe, ma il 2-2 dimostra che nei momenti caldi sa farsi trovare pronto.

Lozano 5 – Entra per spaccare la partita e sembra in grado di farlo, quando dal nulla si inventa un rasoterra che sbatte sul palo. Il rosso per un intervento inutilmente violento a centrocampo rovina però il finale del Napoli ed è un errore imperdonabile.