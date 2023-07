Sportmediaset - Inter, offerto Kamada ma la priorità è Samardzic

Kamada attende ancora di trovare una nuova squadra dopo la scadenza del contratto con l'Eintracht Francoforte che lo rende uno dei parametri zero più appetibili sul mercato.

Come riporta Sportmediaset:

"Vicinissimo al Milan, che poi ha virato su Loftus-Cheek e Reijnders, poi accostato alla Lazio, che ha preferito non affondare dopo la richiesta di 5 milioni di ingaggio (e 5 di commissione), ora il centrocampista giapponese è stato offerto all'Inter. Kamada piace a Simone Inzaghi e anche a Marotta e Ausilio. In seguito deve sperare che le pretese dell'Udinese per Lazar Samardzic restino alte e scoraggino l'Inter, che pure è disposta a inserire Fabbian nell'affare per abbassare la richiesta di 25 milioni di euro".