Sportmediaset - Beffa Napoli, la Coppa Italia rischia di saltare: in Europa League andrebbe la settima in classifica

Notizie Napoli calcio. Il Napoli, unica squadra a vincere la semifinale d'andata di Coppa Italia (in trasferta, ndr), rischia una clamorosa beffa: è infatti ancora in bilico il possibile svolgimento delle restanti gare della seconda competizione nazionale. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la formulazione dei calendari per capire se il trofeo verrà assegnato oppure no:

Coppa Italia

Sportmediaset, cancellazione Coppa Italia

L'assemblea di Lega dello scorso venerdì ha stabilito due possibili date per la ripartenza, che si portano dietro due possibili scenari molto diversi tra loro: si potrebbe ricominciare il fine settimana del 13-14 giugno, oppure quello del 20-21. Le differenze sono molte e riguardano soprattutto la Coppa Italia: la prima possibilità, ripartendo dalla 27esima giornata, prevederebbe di giocare i recuperi il 17 giugno e finire il campionato il 1° agosto (essendo il 2 agosto la deadline fissata dall'Uefa), con la finale di Coppa Italia fissata per il 22 luglio. La seconda ipotesi prevede invece il via il 20 giugno, i recuperi il 24 giugno, niente Coppa Italia e ultima giornata sempre il 1° agosto: in questo caso sarebbe la settima in campionato ad accedere alla prossima Europa League.