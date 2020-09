Ultime calcio Napoli - Alessio Zerbin, attaccante del Napoli, è vicinissimo al trasferimento in Lega Pro. Secondo quanto riporta il sito di Alfredo Pedullà:

Zerbin

"Alessio Zerbin giocherà nella Pro Vercelli. C’è l’accordo con il Napoli per l’attaccante classe 1999, gli ultimi dettagli sono stati messi apposto in queste ore. Zerbin arriverà in prestito, lunedì è prevista la firma e subito dopo si metterà a disposizione del nuovo club".