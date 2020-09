Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportialia durante lo Speciale CalcioMercato:

Younes-Milik

“Avanza l'Hellas Verona per Amin Younes, che è in uscita dal Napoli. Il Genoa non è riuscito per ora ad accordarsi sull'ingaggio dell'attaccante, dopo il via libera del Napoli, e quindi può finire all'Hellas”.