Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà parla così di Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo classe 2000 che piace tanto al Napoli, sul suo sito ufficiale:

Szoboszlai

"Vent’anni da compiere il prossimo ottobre, 8 reti e 11 assist in stagione con il Salisburgo tra campionato e coppe, Szoboszlai è nel mirino di tante big (ci sono anche le italiane), pronte ad entrare in azione per assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio europeo".