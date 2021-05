Sportitalia - Spezia-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso sceglie Politano e Hysaj, Italiano punta su Agudelo

Napoli Calcio - La 35a giornata di Serie A scatta domani alle 15.00 al Picco con Spezia-Napoli e alla Dacia Arena con Udinese-Bologna. Parlando di Spezia-Napoli, in palio punti pesanti per la zona salvezza e la Champions League. In casa Spezia la squalifica di Nzola apre il ballottaggio tra Piccoli e Galabinov come centravanti, col primo favorito sul bulgaro. Probabile che Italiano affidi la regia a Ricci, con Agudelo leggermente favorito su Verde in attacco. Solito ballottaggio tra Marchizza e Bastoni per il ruolo di esterno sinistro, col primo favorito. In casa Napoli, Gattuso tira un sospiro di sollievo per Osimhen, che sta bene e giocherà al centro dell’attacco. Alle sue spalle Politano, Zielinski e Insigne. Difesa obbligata con Rrahmani e Manolas: sono out Koulibaly e Maksimovic, con quest’ultimo ancora alle prese con il Covid. Queste le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Demme, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.