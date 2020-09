Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Koulibaly

“Koulibaly resta una partita aperta. Se De Laurentiis non accetta l'offerta del Manchester City non resterà sul groppone azzurro, anche perchè il giocatore non ha mai detto di voler andare via. Milik sarà il primo ad uscire, poi toccherà a Ghoulam, Ounas e Younes. Infine si cerca squadra per a Llorente".