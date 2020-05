Sportitalia - Rivoluzione format: allo studio Serie B a 40 squadre e una terza serie non professionistica

Notizie calcio - L'emergenza Coronavirus andrà a sensibilizzare riforme del sistema calcio italiano dando così maggior sostenibilità economica ai club. Secondo quanto rivelato da Sportitalia, si lavora ad una riduzione dei club professionistici che passerebbero dai 100 attuali ai 60 con l'unico campionato che rimarrà invariato che sarà quello di Serie A. La grande rivoluzione riguarderebbe la Serie B, da 20 a 40 squadre con due gironi. Venti squadre quindi già individuate ovvero quelle presenti nell'attuale stagione senza retrocessioni, le altre invece arriverebbero dalla Serie C (Monza, Vicenza e Reggina più altre società da individuare con criteri ancora da stabilire). La Serie B avrebbe molti più soldi, perché oltre la mutualità della Serie B avrebbe anche la mutualità della Serie C. La terza serie invece non sarebbe professionistica con le 40 società restati dalla Serie C attuale insieme alle vincitrici dei gironi di Serie D più altre che sarebbero individuate con appositi criteri.