Sportitalia - Nuovo DS del Bari: incontro con Magalini, ci sono anche altri due nomi in corsa

Il Bari vuole scegliere in fretta il nuovo direttore sportivo. E nei giorni scorsi c’è stato un incontro con Giuseppe Magalini che può avanzare nelle prossime ore. Ma prima dovrà parlare con il Catanzaro che gli proporrà il rinnovo del contratto in scadenza, quindi dipenderà anche dall’incontro con Noto. Un discorso che coinvolge anche il direttore generale Foresti. Il Bari comunque ha cercato Magalini con insistenza, dopo aver memorizzato la decisione di Antonelli di restare a Venezia, all’interno di una lista che comprende Gemmi – come già anticipato – e Giacchetta. A riportare la notizia è il sito di Alfredo Pedullà.