Sportitalia - Koulibaly non dirà mai di voler lasciare Napoli, ma si aspetta la cessione: le ultime

Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Koulibaly

“Entro questo fine settimana, avevamo detto, si poteva chiudere l'affare con il City per Koulibaly che non dirà mai di voler lasciare Napoli ma si aspetta di poter partire con i bonus giusti. La situazione coronavirus-De Laurentiis ha frenato un po' la trattativa anche se gli inglesi non parlano con lui. Papastathopoulos è stato sedotto ma non abbandonato, può arrivare con un altro difensore”.