Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Koulibaly

“L'uscita di Koulibaly blocca il mercato del Napoli. Il City non parla col Napoli e questo complica tutto. Non ci sarà, comunque, aumento di ingaggio e rinnovo in azzurro. Se arriva l'offerta giusta parte. Sono stati bloccati alcuni calciatori ma senza la cessione non ci saranno altre entrate”.