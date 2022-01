Sportitalia - Juve-Napoli, le probabili formazioni: Zielinski ci sarà, Insigne dal 1'

Il big match che chiude la 20a giornata di Serie A sarà l’atteso Juve-Napoli alle 20.45 a Torino. In casa Juve assenze importanti in difesa ma recuperi fondamentali in attacco. Difesa praticamente obbligata, con Cuadrado a destra, De Ligt e Rugani unici centrali e Alex Sandro a sinistra in vantaggio su Pellegrini. In mediana McKennie, Locatelli e Rabiot e in attacco torna Chiesa con Bernardeschi e Morata. In casa Napoli, assenze pesantissime, tra Covid, Coppa d’Africa e squalifiche. Però potrà schierare Rrahmani, Zielinski e Lobotka perchè la quarantena non è estesa per il lavoro. Dunque spazio a Politano, Zielinski, Insigne, alle spalle di Mertens, favorito su Petagna. In difesa, coppia di centrali obbligata con Rrahmani e Juan Jesus. Queste le probabili formazioni secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

Juve Napoli probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, McKennie, Locatelli; Bernardeschi, Morata, Chiesa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne, Mertens.