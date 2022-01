Sportitalia - Insigne e Criscito andranno al Toronto a giugno: offerta impareggiabile per il capitano del Napoli

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato:

Ultime calcio Napoli

"Insigne e Criscito sono due nomi caldi per il Toronto a giugno. Si attende l'arrivo dei dirigenti canadesi per definire il tutto. Per Insigne l'offerta è talmente alta che nessuno può pareggiarla".