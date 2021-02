Sportitalia - Granada-Napoli, le probabili formazioni: emergenza Napoli, Osimhen dal 1' con Politano e Insigne

Napoli Calcio - Il Napoli domani sera scenderà in campo al Nuevo Estadio de Los Cármenes per sfidare il Granada, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Continua l’emergenza per Gattuso, con assenze in diverse zone del campo. In porta conferma forzata per Meret e per il duo Maksimovic-Rrahmani, sulle fasce dovrebbero esserci Di Lorenzo e Mario Rui. Elmas e Lobotka affiancheranno Fabian Ruiz in mediana, Politano e Insigne a supporto di Osimhen in attacco. Ecco le probabili formazioni dei due tecnici:

Gattuso

GRANADA (3-4-3): Silva; Duarte, Vallejo, Sanchez; Foulquier, Gonalons, Herrera, Neva; Machis, Molina, Kenedy. All. Penas.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso.