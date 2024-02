Sportitalia conferma: Contatti ADL-Calzona, possibile svolta immediata!

Ultime news. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà suggerisce un possibile cambio sulla panchina del Napoli a pochi giorni dalla gara contro il Barcellona.

Calzona

Scrive Pedullà su Twitter ieri notte: "Napoli, contatti in serata con Calzona, coinvolto anche Hamsik. ADL potrebbe decidere per una svolta immediata. Siamo sul filo.Ormai ci siamo: Walter Mazzarri non ha più la fiducia di Aurelio De Laurentiis, siamo più o meno nella stessa situazione di Rudi Garcia".

Confermati i contatti nella notte con Hamsik e Calzona, De Laurentiis sta pensando di cambiare allenatore già nelle prossime ore, il giorno prima di Napoli-Barcellona. "Le riflessione andranno avanti nelle prossime ore e si potrebbe arrivare a una svolta ancor prima del Barcellona: De Laurentiis ha incassato il sì della Slovacchia per quello che sarebbe un doppio incarico. Calzona ha dato la sua totale disponibilità".