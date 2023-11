Notizie calcio. Walter Mazzarri ha concesso due giorni di riposo al Napoli dopo l'allenamento odierno, con le sessioni che riprenderanno direttamente lunedì. Come riportato dal collega Manuel Parlato di Sportitalia, il nuovo tecnico azzurro, così come Osimhen, si è intrattenuto con i tifosi giunti a Castel Volturno per i consueti autografi e foto prima di lasciare il centro sportivo.

