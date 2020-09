Sporting Lisbona-Napoli annullata, il comunicato dei portoghesi: "Decisione presa dalle autorità sanitarie"

Ultime notizie calcio Napoli - Lo Sporting Lisbona, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato le motivazioni che si celano dietro la decisione di annullare la partita amichevole contro il Napoli. Ecco il testo tradotto da CalcioNapoli24:

"Lo Sporting Clube de Portugal informa che la partita tra Sporting CP e SSC Napoli, in programma oggi per le 19.30, è stata annullata su indicazione della Direzione generale della Salute perché "non sono soddisfatte le condizioni necessarie per la partita".

Le Autorità Sanitarie a livello nazionale, regionale e locale hanno preso questa decisione a seguito della "valutazione del rischio, in considerazione dell'esito dei test per il SARS-CoV-2", nell'espletamento delle proprie competenze.

Infine, lo Sporting CP si rammarica delle conseguenze per tutti i suoi soci, sostenitori e partner per non aver giocato la partita".