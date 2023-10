Sport anticipa - Messi vince il Pallone d'Oro 2023: è l'ottavo trionfo della Pulce

Ultime notizie calcio - La lista dei trenta candidati è nota già da tempo (ci sono anche Osimhen e Kvaratskhelia), ma in queste ore Sport.es sembra aver anticipato chi sarà ad aggiudicarsi il Pallone d’Oro 2023: Lionel Messi. Il massimo riconoscimento individuale al quale un calciatore può ambire verrà assegnato ufficialmente il prossimo 30 ottobre al Teatro Chatelet di Parigi da France Football e, in attesa del verdetto ufficiale, c’è già l'anticipazione di Sport.

Pallone d'Oro 2023, anticipazione Sport: vince Messi

A vincere il Pallone d'Oro 2023 sarà per l'ottava volta l'argentino Lionel Messi. Nessuno infatti, nella storia del premio assegnato per la prima volta nel 1956, è riuscito a far suo l'ambito premio per così tante volte: Messi, con sette trionfi prima del 2023 (ha già vinto nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), è già il detentore del record. Dietro di lui c'è Cristiano Ronaldo con 5 trionfi.

Come spiegato da Sport, a risultare decisive sono state le straordinarie prestazioni di Lionel Messi a Qatar 2022: la Pulce ha infatti guidato l'Argentina nella vittoria al Mondiale dello scorso inverno, ed è stato anche eletto miglior giocatore del torneo, segnando anche 7 gol. Nulla da fare dunque per Haaland (nonostante il triplete con il Manchester City). Si tratterà inoltre della prima volta che verrà premiato premiato un giocatore di una squadra non europea: Leo Messi è infatti attualmente all'Inter Miami.