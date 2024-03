Il Mattino svela - Lo spogliatoio s'è legato al dito un rifiuto di Osimhen: il retroscena

Ultime notizie SSC Napoli - C'è più di qualche crepa nelle pareti di Castel Volturno, con Juan Jesus che in mixed zone dopo Barcellona non ha nascosto il suo disappunto: «In queste partite di Champions se non entri con la testa giusta ti fai male. Alcuni dei nostri giovani non hanno capito l'importanza della partita».

L'edizione odierna de Il Mattino analizza alcune situazioni irrisolte:

"Osimhen, strapagato e stracoccolato da una società che in questa stagione gli ha concesso di tutto (dalle cure in Nigeria alle ferie extra per motivi personali) ha indossato i panni della super star senza però ripagare in campo i lauti benefici ricevuti fuori, cosa che lo spogliatoio ha mal digerito. Storicamente ai campioni vengono concesse maggiori libertà, purché questi si dimostrino determinanti nel momento del bisogno. Per certi versi, è un leader fastidioso, ma anche divisivo. Perché appare capriccioso. Anche se magari non lo è. Capace anche di turbare il clima dello spogliatoio, come quando decise (con il manager e la società) di non andare neppure in panchina con il Genoa, dopo il suo rientro dalla Coppa d'Africa. Una cosa che la squadra si è legata al dito.

Anche per questo Kvara - il cui stipendio netto è inferiore a quello di Lindstrom - è sembrato scontento, sfiduciato, senza stimoli. Sulle sue tracce ci sono i top club di mezza Europa e lui il prossimo anno rischia addirittura di rimanere anche fuori dalla Champions, se dovesse rimanere a Napoli. Non se la passa benissimo, insomma. Mentre Zielinski da quando ha sostenuto le visite mediche con l'Inter per la prossima stagione, si è di fatto tirato fuori da ogni genere di contributo pratico in campo. Segnali che non fanno certamente bene al resto del gruppo".