Scontri Spezia-Napoli, testimonianza vice pres. Club Napoli Bergamo Azzurra: "Zero forze dell'ordine, ci hanno provocati! Digos riprendeva solo noi, Koulibaly lo ha segnalato" | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Giacomo Ricciardi, vice presidente del Club Napoli Bergamo Azzurra, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Scontri tra tifosi di Spezia e Napoli, arriva la testimonianza del vice presidente del Club Napoli Bergamo Azzurra che era presente nel settore ospiti dello Stadio Picco:

"Quello che è successo a La Spezia ci lascia l'amaro in bocca in termini di discriminazione, cosa che ormai succede puntualmente in tutti gli stadi. Noi con il club siamo in tutte le trasferte, e ieri già all'inizio ci sembrava molto strano arrivare allo stadio senza un percorso preciso o con forze dell'ordine che ti scortavano. C'era molta libertà di movimento e questo già mi ha allarmato all'arrivo.

Quando siamo entrati allo stadio ho notato che c'era solo un vetro che delimitava il settore ospite, senza polizia ma con solo un cordone di steward. Tra l'altro questo vetro era molto basso e facilmente scavalcabile tanto da poter raggiungere il campo. Quello che mi ha sorpreso è stata l'assenza totale delle forze dell'ordine. Il tutto poi si è scatenato dopo il gol di Politano, con i tifosi dello Spezia che hanno iniziato a prendere in giro quelli del Napoli con cori sulla morte di Maradona. Poi ci sono gli immancabili sul Vesuvio, fino al secondo gol quando si è scatenato l'inferno. Tra l'altro, prima della partia, alcuni tifosi dello Spezia erano già entranti in campo.

C'è stata una provocazione della tifoseria dello Spezia, che ha cercato di scatenare lo scontro con lancio di fumogeni che poi venivano rimandati indietro. Poi quando è scoppiato il casino, gli agenti della Digos sono venuti a riprendere solo il nostro settore! Koulibaly gliel'ha fatto notare più di una volta che avrebbero dovuto riprendere anche la curva dello Spezia, questa è una cosa inaudita perchè hanno fatto discriminazione. Anche Ghoulam lo ha segnalato. Noi siamo rimasti fino alle 4 all'interno dello stadio, poi non saprei se c'erano anche tifosi del Marsiglia che aiutavano gli spezzini".