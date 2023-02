Spezia-Napoli, napoletani in trasferta nei Distinti! CdM: "Zona cucinetto per separare i tifosi"

Domenica mattina si gioca Spezia-Napoli e com'è noto i tifosi napoletani residenti in Campania non potranno prendere parte alla trasferta a causa del divieto che incompe sulla tifoseria napoletana dopo gli scontri in autostrada di alcune settimane fa.

Spezia-Napoli, tifosi napoletani in trasferta

Ultime notizie. Nonostante il divieto, però, anche a La Spezia i napoletani ci saranno: non nel settore ospiti, però, che invece resterà chiuso. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i napoletani non residenti in Campania stanno acquistando i biglietti nel settore Distinti dello stadio Picco di La Spezia.

Con ogni probabilità, verranno create delle zone cuscinetto sugli spalti, per evitare che i tifosi delle due tifoserie entrino in contatto, una condotta simile a quella già adottata allo stadio Arechi di Salerno, in occasione di Salernitana-Napoli, e che si ripeterà quasi sicuramente anche contro Sassuolo ed Empoli.