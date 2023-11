Spavento per Lobotka con la Slovacchia: le sue condizioni

Spavento per il Napoli e Walter Mazzarri. Durante la partita tra Slovacchia e Islanda, valida per le qualificazioni a EURO 2024, Stanislav Lobotka è rimasto a terra per qualche minuto e sembrava potesse essere un infortunio serio.

Slovacchia Stanislav Lobotka

Spavento per Lobotka

Lobotka poi, fortunatamente, si è alzato da solo uscendo dal campo con le proprie gambe. Inoltre, un membro dello staff ha fatto il segno dell’ok verso la panchina. Il calciatore ha proseguito la gara fino alla fine. Non dovrebbe trattarsi quindi di nulla di preoccupante.

